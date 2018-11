Motores BMW e Audi iniciaram desenvolvimento dos DTM Classe 1 no Estoril Por

A BMW e a Audi estiveram no Circuito do Estoril para preparar a temporada 2019 daquela que será a Classe 1, cerne dos campeonatos DTM e SuperGT no próximo ano.

Na pista dos arredores de Lisboa rodaram carros que vão estar na passagem dos motores V8 atmosféricos para os 4 clindros 2.0 turbo.

Depois de uma primeira avaliação a BMW Motorsport e a Audi Sport foram para o circuito português com Bruno Spengler e Marco Wittmann a divirem a condução dos M4 Turbo, enquanto Nico Muller, René Raste e Mike Rockenfeller assumiram funções no S5 Turbo.

Spengler explicou que foi a primeira vez que tripulou um carro com uma motorização do género: “Foi novo para mim e muito divertido. Corro com carros do DTM com motores V8 há 14 anos e foi a primeira vez que pilotei em pista com um motor quatro cilindros turbo. O carro é soberbo e espero que impaciência os próximos testes”.

“Podemos sentir verdadeiramente as performances e o poder do novo motor, bem como o que significa a aerodinâmica modificada, pois o carro comporta-se de maneira diferente. Estou extremamente bem surpreendido após este teste inicial e penso que os fãs devem estar impacientes. Do exterior pode-se claramente perceber que os carros são mais rápidos que os do ano anterior. Isso será certamente melhor para o espetáculo”, considera por sua vez Marco Wittmann.

Já Nico Muller sublinha a resposta do motor turbo: “Ele faz-nos ir mais depressa. O ‘boost’ de potência é claramente percetível. Isto vai exigir mais dos pilotos. O carro tem também ar de ser rápido logo que chegamos à pista. Definitivamente não trocava o turbo pelo velho V8 atmosférico”.

Ao suíço também não passou despercebido o trabalho aerodinâmico feito pela Audi em Neurburg no carro de 2019.

“É evidente que há ainda muito trabalho a fazer num estado tão precoce, mas estes testes foram muito positivos. O facto de ser um novo carro de corrida que funciona bem desde o primeiro dia não pode ser um dado adquirido em definitivo. Todos os membros da nossa equipa podem estar certos disso”, reconhece Andreas Roos, responsável pelo projeto no seio da marca dos quatro anéis.

A BMW voltará à pista com o M4 DTM Turbo a 10 e 11 de dezembro no circuito espanhol de Jerez de La Frontera