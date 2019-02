Motores BMW avalia saída do ‘Mundial’ de Resistência Por

A BMW está a considerar deixar o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), uma temporada apenas após alinhar pela primeira vez com o seu novo M8 GTE, com o qual disputa também o IMSA Sportscar nos Estados Unidos.

Esta possibilidade chega depois da marca ter ganho a classe GT Le Mans nas 24 Horas de Daytona, sendo que no WEC da época passada a BMW foi última no campeonato de construtor, com apenas um pódio com os M8 GTE assistidos e preparados no terreno pela MTEK. No campeonato de pilotos da categoria António da Costa e Tom Blomqvist foram sextos, enquanto Martin Tocmzyk e Nicky Catsburg foram 10º.

Estes resultados não eram os pretendidos pela marca de Munique, mas no ano passado nas 6 Horas de Xangai o seu responsável desportivo, Jens Marquardt, disse que a BMW “estava exatamente no sítio certo” em GTE, quando foi inquirido sob a possibilidade do construtor bávaro vir a aderir às futuras regras ‘Hipercar’.

Já este fim de semana em Bathurst Marquardt disse que a BMW só deverá decidir a continuidade no WEC em junho, quando o campeonato se concluir em Le Mans: “Há ainda muitas coisas a analisar no WRC. Definitivamente que não extraímos o máximo de performance do nosso conjunto. Temos de estar focados nisso nas restantes corridas. Quando tudo estiver terminado vamos reunir e avaliar o que vamos fazer no futuro”.

“Para nós, o melhor em cada ano em todas as competições, é que na última prova nos reunimos e decidimos o que fazer para avançar. Não temos de realizar qualquer desenvolvimento ou qualquer coisa do género. O carro está aqui, a equipa está aqui, por isso é fácil para nós”, acrescenta o chefe de BMW Motorsport.

Fala-se que a BMW poderá vir a aderir à categoria DPi no Campeonato IMSA, provavelmente já em 2020, mas mesmo isso pode não acontecer, pois Jens Marquardt adiantou que o programa dos M8 GTE no IMSA não está confirmado para além de 2019. “Vamos correr até Petit Le Mans (em outubro), e depois vamos decidire”, referiu a propósito.