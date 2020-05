Nas Notícias Bloco considera “chocante” nova injeção de capital no Novo Banco sem se conhecer resultado da auditoria Por

“Independentemente do que possamos pensar sobre as injeções no Novo Banco, eu julgo que ninguém compreende que o Estado continue a colocar dinheiro sem saber o que aconteceu desde a última vez que lá colocou dinheiro”, afirmou a coordenadora do Bloco de Esquerda, em conferência de imprensa.

Catarina Martins considerou “chocante” que tenha sido feita uma nova injeção de capital no Novo Banco, sem que se conheçam os resultados da auditoria.

A dirigente bloquista não compreende que se utilize dinheiro dos contribuintes para colocar ao dispor de uma entidade bancária, quando ainda não se sabe o que sucedeu com a anterior injeção de capital.

Catarina Martins foi confrontada com uma notícia do Expresso, que avança que aquela instituição bancária recebeu dinheiro do Estado, nesta semana.

O primeiro-ministro António Costa tinha dado garantias ao Bloco, ontem, no debate quinzenal, de que tal não sucederia, quando disse que “até haver resultados da auditoria não haverá qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução”.

Entretanto, o primeiro-ministro admitiu ter dado uma informação errada no debate quinzenal. E já pediu desculpas ao partido.

Catarina Martins confirma que deu “uma informação errada no debate quinzenal porque não tinha conhecimento da operação”.

“Em todo o caso, julgo que o mais relevante e mais chocante para o Bloco de Esquerda é o facto de ter sido feita a injeção sem conhecermos os resultados da auditoria”, afirma, criticando o que apelida de “opacidade”, ainda mais “intolerável” em tempos de dificuldades acrescidas, com a pandemia.