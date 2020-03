Nas Redes Bispo convoca “todos” os fiéis à Sé do Porto e responde ‘torto’ a provocação Por

Manuel Linda, bispo do Porto, convidou “todos” os fiéis a comparecerem na Sé do Porto esta sexta-feira para uma homenagem ao Papa, isto depois do próprio Francisco ter passado a dar a homilia dominical por videoconferência para “evitar o risco de disseminação” do Covid-19.

O convite do clérigo tem surpreendido os internautas, precisamente porque as autoridades de saúde têm recomendado que se evitem as concentrações, dado o maior risco de contágio do novo coronavírus.

“Amanhã, dia 13, às 19 horas, presidirei, na Catedral, a um solene (e breve…) Te Deum de ação de graças pela eleição do Papa Francisco, acontecida há sete anos. Convido todos à participação: oração e solidariedade são formas de manifestar a pertença eclesial”, escreveu o bispo, no Twitter.

Questionado pelo Observador, Manuel Linda defendeu que a homenagem “já está marcada há muito tempo” e, quando questionado se admitia adiar o evento devido aos riscos de contágio do Covid-19, o bispo recusou responder e desligou a chamada, adiantou o jornal.

Numa outra publicação no Twitter, posterior a essa conversa com o Observador, o clérigo informou que deu autorização para a suspensão de “todas as atividades paroquiais não urgentes” nas paróquias de Lousada, aguardando “orientações governamentais” para tomar uma decisão “no resto da diocese”.

Foram precisamente os tweets e os comentários do próprio bispo a alimentar a polémica. Manuel Linda ‘respondeu torto’ a um utilizador que, com ironia, perguntou se a ideia era “as pessoas ficarem contagiadas, mas só um bocadinho”.

“A ideia é que se o senhor conhecer outras orientações superiores que eu não conheço faça o favor de me as transmitir. Caso contrário, não se meta onde não é chamado. E já que não o convidei a seguir-me, convido-o a deixar de seguir-me”, reagiu o bispo.

Houve também internautas a lembrar ao clérigo o exemplo dado pelo Papa Francisco, o homenageado na polémica iniciativa de amanhã. Precisamente para “evitar o risco de disseminação” do Covid-19, o santo padre não apareceu na varanda do Palácio Apostólico no último domingo, dando a homilia por videoconferência.