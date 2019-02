Bilhetes para Marítimo-Sporting entre os 25 e os 80 euros

O Marítimo anunciou hoje que os preços dos bilhetes para a receção ao Sporting de 25 de fevereiro, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vão variar entre os 25 e os 80 euros.

Os ingressos que custam 25 euros destinam-se às bancadas norte e sul, 40 para a bancada nascente e 80 para os adeptos que queiram ficar nos camarotes enquanto os sócios com quotas em dia terão entrada gratuita.

O emblema madeirense informou ainda que os bilhetes podem ser adquiridos na loja do Estádio do Marítimo e também na loja no complexo do clube ‘verde-rubro’, em Santo António.

A partida entre Marítimo e Sporting está marcada para a próxima segunda-feira, 25 de fevereiro, com o apito inicial marcado para as 19:00.