‘Big Brother do PSD’ em programa de Ricardo Araújo Pereira revolta vice de Rio

Ricardo Araújo Pereira contou com Teresa Guilherme na última edição do programa ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, na SIC, onde a apresentadora mostrou o chamado ‘BB PSD’, onde foram mostrados, com muito humor à mistura, alguns candidatos do partido de Rui Rio às próximas eleições autárquicas. A forma como foram apresentados desagradaram à direção do partido.