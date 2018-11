Desporto Bernardo Silva falha duelo de Portugal com a Polónia Por

O médio Bernardo Silva vai falhar na terça-feira, em Guimarães, o encontro entre Portugal e Polónia, que fecha o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, devido a problemas físicos, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Na sequência de exames médicos e diagnóstico realizados pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, o jogador Bernardo Silva foi considerado indisponível para o encontro frente à Polónia”, lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

O jogador do Manchester City foi titular e efetuou os 90 minutos frente à Itália, no último sábado, em San Siro, num encontro que acabou empatado a zero e que garantiu a Portugal o apuramento para a fase final da Liga das Nações.

Bernardo Silva foi titular nos três jogos efetuados na competição e marcou um golo, no triunfo por 3-2 na Polónia.

O médio de 24 anos, formado no Benfica, tem 33 jogos e três golos pela seleção principal.

O Portugal-Polónia será o último encontro da seleção nacional no ano de 2018.