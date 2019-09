Apresentações/Novidades Bentley lança Bentayga Híbrido Plug-in Por

A Bentley é só o mais recente construtor a aderir à ‘onda’ dos híbridos Plug-in, e fá-lo revelando a variante do seu SUV dotada desta tecnologia.

Isto significa que a marca de Crewe assume que o Bentayga também tem de ser amigo do ambiente, ao mesmo tempo que permite uma grande eficiência energética, sem prescindir do requinte que o distingue num segmento tão exigente.

O SUV da Bentley é também um primeiro passo do construtor para a eletrificação dos seus modelos, sendo que nesta variante híbrida recorre ao melhor de dois mundos. Isto: um novo motor 3.0 litros V6 Turbo a gasolina, com 335 cv, e também um motor elétrico de 120 cv. O que proporciona uma potência combinada de 450 cv.

Este Bentayga Híbrido Plug-in é dotado de uma bateria com 17.3 kWh, que permite que possa percorrer cerca de 40 quilómetros em modo unicamente elétrico, sendo que recorre a um sistema de utiliza informações de navegação por satélite para definir quando deve entrar em modo elétrico (EV Drive), ou quando é preferível armazenar energia na bateria guardando-a para quando o veículo entre em percurso urbano.

Possui três modos de condução híbrida. No EV Drive o veículo é acionado apenas com energia fornecida pela bateria às rodas através do motor elétrico. Já no modo híbrido usa as informações do sistema de navegação para otimizar de forma inteligente o uso da energia da bateria e do motor a gasolina, de modo a torná-los mais eficientes e garantir-lhes o máximo de alcance.

No modo Hold a utilização do motor e da energia elétrica é equilibrado para manter o alcance elétrico para uso posterior, sendo que neste como nos outros modos de utilização a energia é recuperada para a bateria através da regeneração durante a aceleração.

Na cidade este SUV híbrido da Bentley pode ter uma autonomia elétrica superior a 50 quilómetros, sendo que um carregamento completo da baterias através de uma tomada elétrica demora sete horas e meia, tempo reduzido para duas horas e meia num posto de carregamento industrial.

Este Bentayga Híbrido Plug-in não perde o seu carácter desportivo, pois vai dos 0 aos 100 km/h em 5,5s e permite uma velocidade máxima de 254 km/h.

