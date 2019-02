Motores Benimoto ‘ataca’ TT em Góis Por

A Benimoto Racing Team vai marcar presença no 26º Raid Paraíso TT de Góis, prova inaugural do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno promovido pela FMP.

Neste evento, que também é pontuável para o Troféu Can Am Maverick, são sete os pilotos que a equipa inscreve, com destaque para o algarvio Nuno Fontes que no ano passado triunfou entre os Veteranos e na Classe Promoção. Avelino Luís e Filipe Cameirinha são os outros dois pilotos que já estava na equipa em 2018.

Mas a Benimoto tem algumas novidades no seu seio, sendo a maior o brasileiro Daniel Mahseredjian, que no seu país teve excelentes prestações. Depois há também Nelson Caxias e Marco Cardoso, dois pilotos com um passado nos Quad.

Caxias foi vice-campeão nacional desta disciplina em 2006, mas também tem títulos no Trial 4×4 e participações auto em Fronteira e Portalegre. Já a relação de Marco Cardoso com os Quad, não é apenas passado, mas também presente, tendo este ano disputado o X-Trophy de Coruche aos comandos de um Moto 4. Já Luís Miguel Cunha destacou-se na estreia em competição de moto em 2017 vencendo a Classe Veteranos de todas as corridas em que participou.

“O nosso grande objetivo para esta temporada de 2019 continuará a ser o de proporcionar aos pilotos que estão connosco as melhores condições possíveis não só para as suas participações, mas também para conseguirem os desempenhos desportivos que ambicionam”, salienta Leonel Ferreira o diretor desportivo da equipa Benimoto Racing Team.