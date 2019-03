Motores Benimoto ataca Beira Baixa com autêntica ‘armada’ Por

É uma ‘armada’ de oito formações com que a equipa Benimoto Racing Team disputa a Baja TT do Pinhal, segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No evento que se disputa no próximo fim de semana nos concelhos de Proença-a-Nova, Sertã e Vila Velha de Ródão oito pilotos desta equipa estão presentes aos comandos de Can-Am Maverick X3, a maioria dos quais disputando o troféu desta marca.

Pela Benimoto Racing Team estão inscritos os ‘repetentes’ de 2018, Nuno Fontes/José Sá Pires, vencedor entre os veteranos e na Promoção, Filipe Cameirinha, agora acompanhado por Nuno Cavaco, e a dupla Avelino Luís/Dinis Carmo. As duas primeiras alcançaram um lugar no top dez na jornada inaugural do campeonato. A terceira foi quarta entre os veteranos em Góis, onde não esteve presente o agora regressado Mauro Silva.

Mas a equipa também estará representada pelo brasileiro Daniel Mahseredjian, Nelson Caxias, vice-campeão nacional de quad, e Luís Miguel Cunha, que vindo das motos faz este ano a sua estreia nos SSV, tendo a seu lado José Valente, terceiro no Troféu Can-Am Maverick Stock. Sérgio Batista é a grande novidade da Benimoto Racing. Um ex-campeão nacional de Trial que também se estreia nos SSV.

Segundo Leonel Ferreira, responsável máximo da Benimoto Racing Team, a Baja TT do Pinhal há grandes desafios a enfrentar: “Nesta prova há grandes alterações face à jornada inaugural do CNTT. O Mauro Silva volta a correr pela Benimoto, tal como no ano passado e o Sérgio Batista, dono de um interessante currículo no Trial, acaba por ser a grande novidade nesta prova”.

“O Daniel Mahseredjian, o Nelson Caxias e o Luís Miguel Cunha são as novidades 2019. Já correram pela Benimoto em Góis. Vamos continuar a proporcionar as melhores condições possíveis para que estes pilotos e equipas possam, neste que é a segunda prova do Campeonato, cumprir os seus objetivos”, acrescenta o homem forte da equipa.