Insólito Benfiquistas confundem GPS e vão parar à Frankfurt errada Por

Dois adeptos benfiquistas foram da Amadora a Frankfurt, na Alemanha, para apoiar o clube no jogo europeu desta noite. Só que enganaram-se ao colocar o destino no GPS e foram parar… a cerca de 600 quilómetros da Commerzbank-Arena, onde se jogará o duelo.

Longe de imaginar a ‘embrulhada’ em que se estavam a meter, os dois benfiquistas saíram com antecedência da Amadora e até colocaram Frankfurt no GPS. Só que em vez de colocarem Frankfurt Main, colocaram Frankfurt Oder, que bem distante do palco onde, logo mais, João Félix e companhia vão jogar.

Os dois amigos até pensavam que tinham chegado cedo mas começaram a desconfiar quando notaram falta da ‘onda vermelha’. Foi aí que, e também através de imagens que foram partilhando nas redes sociais, foram alertados de que estavam em Frankfurt, sim, mas na Frankfurt errada.

“Pelo que nos disseram, o erro foi ter ido a Paris. Parámos em Paris e de lá seguimos para Frankfurt, mas metemos o Frankfurt errado no GPS”, conta Álvaro Oliveira ao ‘Record’, que está já com o amigo a percorrer as estradas rumo a Frankfurt Main.

“Quem nos orientou depois foi o pessoal do Instagram. Foi a nossa salvação”, disse ao referido jornal.

A notícia, de resto, já chegou à Alemanha e a sites como o ‘Onefootball’, onde também se conta esta bizarra situação vivida pelos adeptos encarnados.