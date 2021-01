Desporto Benfica vence Tondela e mantém perseguição ao líder Sporting Por

O Benfica venceu hoje o Tondela, por 2-0, em jogo realizado no Estádio da Luz, a contar para a 13.ª jornada do campeonato.

Seferovic, aos 54 minutos, abriu a contagem, com Waldschmidt, aos 90+4, a confirmar o regresso das águias aos triunfos na I Liga, depois do empate com o Santa Clara.

A vitória deixou o Benfica com 31 pontos, mantendo-se a quatro do líder Sporting, que instantes antes tinha ganho ao Nacional.