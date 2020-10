Desporto Benfica vence Rio Ave com bis de Waldschmidt Por

O Benfica derrotou o Rio Ave por 3-0, neste domingo, em Vila do Conde, em jogo da quarta jornada do campeonato, prosseguindo a caminhada cem por cento vitoriosa, na I Liga.

Waldschmidt vestiu a pele de figura do encontro, ao apontar dois dos três golos das águias, ainda na primeira parte de um jogo em que a superioridade da equipa de Jorge Jesus foi evidente.

Gabriel fechou as contas do triunfo, aos 84 minutos, já depois do VAR ter anulado dois golos aos encarnados, ambos por fora de jogo.

O encontro fica também marcado pela lesão aparentemente grave de André Almeida, jogador que teve de ser substituído ainda na etapa inicial.

Com este resultado, o Benfica passa a somar 12 pontos em quatro partidas, um percurso incólume que permite aos encarnados dilatar para cinco pontos a vantagem sobre FC Porto, Sporting (menos um jogo) e Santa Clara, trio que segue com sete pontos.