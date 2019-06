Benfica vence Oliveirense e empata final da Liga de basquetebol

O Benfica igualou hoje final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer em casa da Oliveirense por 81-74, no segundo jogo da eliminatória decisiva.

A equipa campeã nacional chegou ao intervalo com uma pequena margem na frente (38-36), tendo o Benfica virado o resultado na segunda parte e anulado a vantagem do fator casa da formação de Oliveira de Azeméis.

Desta forma, os terceiro e quarto encontros realizam-se no pavilhão da Luz, em Lisboa, na sexta-feira e no domingo próximos, com o quinto e último jogo, se necessário, a jogar-se novamente em Oliveira de Azeméis no dia 20 de junho.