Benfica vence em Poznan com hat-trick de Darwin

O Benfica venceu esta tarde o Lech, por 2-4, em Poznan, na Polónia, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo D da Liga Europa.

Os encarnados estiveram por duas vezes em vantagem, graças aos golos de Pizzi (aos nove minutos, de penálti) e Darwin (42), mas em ambas as ocasições a formação polaca não demorou a igualar, com Mikael Ishak a bisar aos 15 e aos 48 minutos.

À passagem da hora de jogo, foi a vez de Darwin bisar. No terceiro minuto dos descontos, o uruguaio assinou o hat-trick.

Com o triunfo na Polónia, o Benfica lidera o Grupo D, com os mesmos pontos que o Rangers, que esta tarde ganhou em casa do Liège.