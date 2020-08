Desporto Benfica vence Ajax e está na final da Youth League Por

O Benfica está na final da UEFA Youth League, depois de bater o Ajax por 3-0, neste sábado, em partida da meia-final da prestigiada competição, realizada na Suíça.

No duelo entre duas das mais famosas academias de futebol do mundo, levou a melhor a do Seixal ao bater a turma de Amesterdão com qualidade e segurança.

No Centre Sportif de Colovray, em Nyon, na Suíça, aos 42 minutos, Tiago Araújo abriu o ativo e logo com um golo de belo efeito.

O extremo benfiquista foi assistido por Henrique Jocu e, de fora da área, atirou forte e colocado para a baliza dos holandeses, não dando qualquer hipótese ao guardião do Ajax.

A equipa liderada por Luís Castro marcaria novamente já no segundo tempo, aos 75 minutos, por Umaro Embaló e Tiago Dantas, aos 79′ de penálti fez o 3-0.

Com este resultado, o Benfica garante o apuramento para a final da prova europeia.

A final da competição, que na última época foi vencida pelo FC Porto, está agendada para a próxima terça-feira, a partir das 17h00.

O outro finalista sairá do embate entre Salzburgo e Real Madrid que se defrontam ainda neste sábado.