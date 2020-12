Desporto “Benfica tira o Santos da miséria para o colocar a pedir à porta de uma igreja. Não mete um penso. Torce a faca” Por

A ‘novela’ Lucas Veríssimo prossegue com Benfica e Santos a travarem argumentos para tentar chegar a um negócio que Jorge Jesus e o próprio Lucas Veríssimo querem muito que dê certo.

O novo presidente do Santos, Andrés Ruedas, já avisou que não pode garantir que o central se mude para a Luz, até porque as propostas apresentadas pelo Benfica têm sido consideradas “um insulto” ao Santos pela forma de pagamento que a administração encarnada apresenta.

As palavras de Andrés Rueda desagradaram ao Benfica que não quer o assunto debatido oficialmente na praça pública, até porque se trata de “mau sinal” quando “um presidente acabado de chegar” chega à “praça pública” para “discutir e negociar” um jogador.

Cândido Costa, antigo jogador que chegou a representar o Benfica, diz que quem vê a proposta do Benfica para ter Lucas Veríssimo acaba por concluir que as águias querem colocar o Santos “a pedir à porta da igreja”.

“Olho para estas propostas do Benfica e vem-me à cabeça este cenário: Benfica tira o Santos da miséria para o colocar a pedir à porta de uma igreja qualquer. Concordo com Andrés Rueda. Pagar isto em seis anos é de ter estas declarações e de considerar rídículas [as propostas]”.

Cândido Costa compreende que “o Benfica não é uma instituição de caridade” mas acredita que as coisas deveriam ser feitas de outro modo. “[Benfica] deve fazer caridade com determinadas pessoas mas o Benfica não anda aqui para salvar o Santos e fazer coisas bonitas para as revistas de solidariedade”.

O ex-futebolista considera que “o Benfica sabe que o Santos tem dificuldades financeiras, está a sangrar e não lhe mete um penso” na ‘ferida’ do clube santista mas, sim, “torce a faca”.

“O Benfica sabe que o jogador quer jogar no Benfica. Lucas Veríssimo sabe que pode ter um papel fundamental no Benfica de Jesus e o Benfica está a fazer valer-se disso”.

No programa Equipa, da TVI 24, Cândido Costa salienta que na lógica dos adeptos do Benfica a coisa pode não ser entendida, uma vez que o clube contratou “Morato por oito milhões com leveza extraordinária”, com “mestria contratou Vertonghen”, para a Luz ainda trouxe Otamendi, tendo ainda Jardel, Ferro e Todibo.