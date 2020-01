Benfica testado em Guimarães e a poder tirar proveito do clássico

O Benfica visita hoje o Vitória de Guimarães, no regresso da I Liga de futebol após a paragem entre natal e ano novo, com o líder a querer tirar proveito do ‘clássico’ entre Sporting e FC Porto.

As ‘águias’ entram hoje em campo na 15.ª jornada (20:30), num duelo que lhes tem sido francamente favorável em Guimarães, com seis triunfos consecutivos desde 2016 e um último empate em 2014/15, num jogo que valeu o título.

A equipa de Bruno Lage chega ao jogo de hoje na liderança da I Liga, com mais quatro pontos do que o FC Porto, enquanto o Vitória de Guimarães, de Ivo Vieira, segue em quinto lugar, a três pontos do Famalicão, quarto.

Em Guimarães, o Benfica procura manter o registo 100 por cento vitorioso fora de casa e colocar pressão ao FC Porto (2.º), que no domingo visita o Sporting (3.º) em Alvalade, onde não vence desde 2008, há 14 jogos.

Em outros jogos de hoje na I Liga, o Boavista, nono classificado, ‘estreia’ em casa diante do Portimonense, 16.º, o treinador Daniel Ramos, que substitui nos ‘axadrezados’ Lito Vidigal, e o Sporting de Braga, que visita o Belenenses, contará com Rúben Amorim, depois de rescindir com Ricardo Sá Pinto.

Outra estreia nesta ronda, mas no domingo, será a de Ricardo Soares no Moreirense, no jogo em casa do Paços de Ferreira e face à saída de Vítor Campelos.

Também hoje na I Liga, o 18.º e último classificado, o Desportivo das Aves, recebe o Santa Clara, que não vence há sete jornadas, há mais de três meses, desde o triunfo em casa com o Gil Vicente, em 29 de setembro, por 1-0.

Programa da 15.ª jornada:

– Sábado, 04 jan:

Desportivo das Aves – Santa Clara, 15:30.

Boavista – Portimonense, 15:30.

Belenenses – Sporting de Braga, 18:00.

Vitória de Guimarães – Benfica, 20:30.

– Domingo, 05 jan:

Paços de Ferreira – Moreirense, 15:00.

Tondela – Gil Vicente, 15:00.

Rio Ave – Marítimo, 15:00.

Sporting – FC Porto, 17:30.

Famalicão – Vitória de Setúbal, 20:00.