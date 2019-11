Benfica tenta destacar-se na liderança da I Liga na receção ao Rio Ave

O líder Benfica procura hoje aumentar a vantagem no comando da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave, no arranque da 10.ª jornada da competição.

No Estádio da Luz, um triunfo frente aos vila-condenses deixa os campeões nacionais provisoriamente com cinco pontos de vantagem sobre FC Porto, que só entra em campo no domingo, perante o Desportivo das Aves, no Dragão, e Famalicão, que nesse mesmo dia desloca-se ao campo do Sporting da Braga.

Os ‘encarnados’ vão apanhar um Rio Ave que tem perdido fulgor no campeonato e que não vence há três partidas, embora esteja a apenas três pontos do quinto classificado, Vitória de Guimarães.

Também hoje, os vimaranenses têm uma viagem bem curta até a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense, num dérbi concelhio.

O embate entre Benfica, primeiro classificado com 24 pontos, e Rio Ave, sétimo com 12, tem início agendado para as 18:00, enquanto a visita do Vitória de Guimarães, quinto com 15, ao Moreirense, 12.º com nove, vai começar às 20:30.

Programa da 10.ª jornada:

– Sábado, 02 nov:

Benfica – Rio Ave, 18:00

Moreirense – Vitória de Guimarães, 20:30

– Domingo, 03 nov:

Gil Vicente – Marítimo, 15:00

Tondela – Sporting, 17:30

FC Porto – Desportivo das Aves, 20:00

Sporting de Braga – Famalicão, 20:15

– Segunda-feira, 04 nov:

Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 19:00

Portimonense – Santa Clara, 21:00

Vitória de Setúbal – Boavista