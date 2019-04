Benfica também pede reunião urgente com Conselho de Arbitragem da FPF

O Benfica pediu hoje uma reunião, “com caráter de urgência”, ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em resposta aos comunicados emitidos por Sporting de Braga e FC Porto.

“Face aos comunicados emitidos por Sporting de Braga e FC Porto, na sequência do jogo ontem [domingo] disputado entre o clube minhoto e o Benfica, e atendendo à gravidade das acusações e insinuações ali referidas, o Sport Lisboa e Benfica solicitou nesta tarde, com caráter de urgência, uma reunião ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)”, pode ler-se na nota dos ‘encarnados’.

Esta nota surge como resposta a pedidos de reunião por parte de ‘arsenalistas’ e ‘dragões’, que pedem para serem recebidos urgentemente pelos presidente da Federação e do Conselho de Arbitragem.

Os pedidos de reunião surgem após a jornada do fim de semana, em que os ‘dragões’ se queixaram do jogo com o Rio Ave em Vila do conde, empate 2-2, enquanto os bracarenses dizem ter sido prejudicados na receção de domingo ao Benfica, a qual perderam por 4-1.