Benfica soma na Covilhã segundo empate na Taça da Liga

O Benfica, líder da I Liga, empatou hoje 1-1 no reduto do Sporting da Covilhã, quinto da II Liga, em encontro da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga em futebol.

A formação da casa adiantou-se no marcador aos 14 segundos da segunda metade, com um tento do brasileiro Bonani, mas os ‘encarnados’, que nunca perderam na fase de grupos da prova (27 vitórias e oito empates), igualaram aos 82, por Jota.

No Grupo B, que apura o primeiro para as meias-finais, o Sporting da Covilhã e o Benfica somam dois pontos, em dois jogos, enquanto Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, que se defrontam quarta-feira, no Bonfim, contam um, em um encontro.