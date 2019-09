Benfica sobe à liderança da I Liga após derrotar o Vitória de Setúbal

O Benfica assumiu hoje provisoriamente a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da sétima jornada.

Um golo do suplente Carlos Vinicius, aos 64 minutos, cinco depois de entrar em campo, valeu aos campeões nacionais o sexto triunfo no campeonato, quarto consecutivo, e deixou os ‘encarnados’ no topo da classificação com 18 pontos, mais dois do que o Famalicão.

O Benfica fica a aguardar o desfecho do jogo da equipa minhota, que recebe ainda hoje o Belenenses SAD e procura um triunfo que lhe permita continuar isolado no comando. Os sadinos seguem no 12.º posto, com sete pontos.