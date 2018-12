Desporto Benfica reuniu com Conselho de Arbitragem Por

O Benfica teve uma reunião com o Conselho de Arbitragem (CA), na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em Oeiras.

Na reunião com José Fontelas Gomes, líder do CA da FPF, segundo o Record, as águias apresentaram alguns lances onde entendem que houve erros de arbitragem dos quais saíram com prejuízo, no entendimento dos da Luz.

Entre os lances apontados estão situações em encontros do FC Porto.

No começo do mês o Benfica avançou com uma participação à Liga de Clubes e ao Conselho de Arbitragem com queixas ao trabalho dos juízes nos embates dos azuis e brancos.

Na altura, o diretor de comunicação do Benfica desabafa temer que campeonato pudesse “parecer ter já faixas encomendadas para o campeão”.