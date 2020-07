Desporto Benfica “repudia” notícias sobre envolvimento de Vieira nas negociações com Cavani Por

Através de um comunicado, o Benfica “repudia e desmente” qualquer tipo de negociações com Edinson Cavani, jogador que recentemente terminou contrato com o Paris Saint-Germain.

“O Sport Lisboa e Benfica repudia e desmente as várias notícias falsas veiculadas por diversos órgãos de comunicação social que publicitam o interesse do clube pela aquisição de vários jogadores, sem qualquer tipo de fundamento”, começa por explicar o emblema encarnado.

O Benfica esclarece que eventuais contactos com jogadores, tendo em vista o reforço do plantel para a temporada 2020/21, só serão feitos após a final da Taça de Portugal diante do FC Porto.

Na mesma nota, o clube desmente ainda que Luís Filipe Vieira se tenha envolvido diretamente num eventual processo negocial com o internacional uruguaio.

“Destacamos particularmente a notícia que dava conta de um suposto direto envolvimento do presidente Luís Filipe Vieira, que teria chamado a si a condução do eventual processo de aquisição do jogador internacional uruguaio, Edinson Cavani. Essa notícia é totalmente falsa”, salientam.

Nos últimos dias, o nome do jogador uruguaio tem sido associado ao clube da Luz, por diversos órgãos de comunicação social.

Este rumor de mercado tem suscitado inúmeras notícias e tem também ‘alimentado’ programas de televisão.