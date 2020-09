Desporto Benfica regista lucro pelo sétimo ano consecutivo Por

A SAD do Benfica registou no exercício de 2019/20 um resultado líquido de 41,7 milhões de euros, sendo o sétimo ano consecutivo a apresentar lucro.

De acordo com o relatório e contas da última temporada, hoje divulgado pelas águias, o lucro do emblema da Luz registou uma melhoria de quase 50 por cento face à época anterior.

Para o bom resultado financeiro do Benfica muito contribuiu a venda de João Félix, com as receitas provenientes das vendas de jogadores a totalizarem 145,2 milhões de euros.

Os rendimentos totais ficaram nos 294,4 milhões de euros, o valor mais elevado na história da SAD do Benfica.

Por outro lado, o passivo caiu para o mínimo desde 2011, ficando nos 325,9 milhões de euros.