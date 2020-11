Desporto Benfica recupera desvantagem de dois golos e empata em Glasgow Por

O Benfica conseguiu esta quinta-feira um ponto importante nas contas da qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa, ao recuperar de uma desvantagem de dois golos para conseguir um empate (2-2) diante do Rangers.

Artfield (7’) e Roofe (69’) marcaram para a equipa de Steven Gerrard, enquanto um autogolo de Tavernier (78′), com interferência direta de Gonçalo Ramos, e um remate de Pizzi (81′) permitiram aos encarnados recuperar.

O Benfica segue assim na segunda posição do Grupo D da Liga Europa, com oito pontos, os mesmos que o Rangers. O Lech Poznan segue em terceiro, com quatro pontos, enquanto o Standard Liege é último classificado, com apenas um ponto, conquistado esta quinta-feira.