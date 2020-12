Desporto Benfica reage a declarações do presidente do Santos e fala em “falta de respeito” Por

As declarações do novo presidente do Santos relativamente às negociações do defesa Lucas Veríssimo caíram mal no reino da águia.

Andrés Rueda considera que a proposta que os encarnados fizeram por Lucas Veríssimo é “um insulto”, acusando ainda o clube da Luz de se aproveitar de uma situação financeira complicada do emblema brasileiro.

“Essas propostas apresentadas pelo Benfica, que foram negadas pelo nosso Conselho Fiscal eram, no meu entendimento, um insulto ao Santos. É um insulto ao Santos eu fazer uma oferta por um jogador e dizer que pago em cinco ou seis anos. Se existe interesse em algum jogador do clube, é sentar na mesa e fazer proposta formal. Se for bom para o clube e para o jogador, faz-se, senão não se faz. O clube não pode negociar com o pires na mão, senão somos sempre os perdedores nesta história”, disse Rueda.

A reação do Benfica surgiu nesta terça-feira, com fonte do clube a referir ao jornal Record que “mau sinal é um presidente acabado de chegar vir para a praça pública discutir e negociar”.

O clube fala ainda em “falta de respeito” do presidente do Santos, acusando Andrés Rueda de colocar em causa a “credibilidade do próprio clube e, mais grave, do próprio jogador”.

“O Benfica apresentou a sua proposta para aquisição de Lucas Veríssimo de forma correta, nos locais próprios e no respeito pelas normais relações entre clubes”, garantiu ainda fonte dos encarnados àquele jornal.

O dirigente do Santos criticou o facto de a débil situação financeira ter sido exposta na imprensa, o que, na sua opinião, deixou o clube em situação frágil, nas negociações. E Rueda não gostou da postura agressiva do Benfica, em particular o facto de Luís Filipe Vieira tentar prolongar o prazo de pagamento do valor do passe.

Certo é que este é mais um capítulo de uma novela em que se transformou a transferência de Lucas Veríssimo, prioridade de Jorge Jesus para reforçar o eixo defensivo.

O jogador pretende deixar o Santos, clube que atravessa uma grave crise, mas o Conselho Fiscal do Santos tem vindo a recusar as propostas do Benfica, na ordem dos 6,5 milhões de euros.

Lucas Veríssimo não gostou da decisão e com a indefinição em relação ao seu futuro e já havia, anteriormente, pedido ao clube para não alinhar pelo Santos.

Orlando Rollo, ex-presidente do Santos, admitiu também que o ‘peixe’ “não tem condições para sobreviver” se não vender o jogador, sendo que o Benfica tem já um acordo com o defesa.

O negócio esbarrou no Conselho Fiscal, a transferência está longe de estar fechada, mas o facto de Luís Filipe Vieira se ter deslocado ao Brasil para selar a contratação é um sinal do empenho do Benfica em garantir o passe do jogador.