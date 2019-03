Benfica procura regressar à liderança na visita ao Moreirense

O Benfica procura hoje juntar-se ao FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Moreirense, que quer recuperar o quinto lugar à 26.ª jornada.

Depois de na véspera o FC Porto ter vencido em casa o Marítimo (3-0), o Benfica tenta voltar a igualar os ‘dragões’ com 63 pontos, sendo que as ‘águias’ têm vantagem no confronto direto.

Para este encontro, o treinador do Benfica, Bruno Lage, ainda não pode contar, entre outros, com Seferovic e Salvio, tendo deixado de fora dos convocados, por opção, Fejsa.

O Moreirense foi ultrapassado provisoriamente no quinto lugar, que deve dar acesso à Liga Europa, pelo Vitória de Guimarães, que venceu no sábado o Boavista, por 3-1.

Os restantes encontros do dia são importantes na luta pela manutenção, com o Tondela, 16.º, e o Feirense, 18.º e último, a defrontarem-se no último jogo do dia.

Antes, o Desportivo de Chaves (17.º) estreia o treinador José Mota, na visita ao Desportivo das Aves (12.º), enquanto o Nacional (14.º) joga com o tranquilo Rio Ave (10.º).

Programa da 26.ª jornada:

– Sexta-feira, 15 mar:

Sporting – Santa Clara, 1-0

– Sábado, 16 mar:

Vitória de Setúbal – Sporting de Braga, 0-1

Belenenses – Portimonense, 2-2

Vitória de Guimarães – Boavista, 3-1

FC Porto – Marítimo, 3-0

– Domingo, 17 mar:

Desportivo das Aves – Desportivo de Chaves, 15:00

Nacional – Rio Ave, 15:00

Moreirense – Benfica, 17:30

Tondela – Feirense, 20:00