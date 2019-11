Benfica procura em Lyon a segunda vitória na fase de grupos da Champions

O Benfica procura hoje somar a segunda vitória no Grupo G da Liga dos Campeões de futebol e manter-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final, na visita ao Lyon, em jogo da quarta jornada.

Os ‘encarnados’ chegam a este encontro numa das melhores fases da temporada, com cinco triunfos consecutivos, que lhe permitem estar isolados na frente da I Liga.

O avançado Rafa, a recuperar de uma grave lesão no adutor, é a única baixa dos campeões portugueses para o encontro em França.

Esta será a segunda visita do Benfica a Lyon, onde, na temporada 2010/11, foi derrotado por 2-0, igualmente na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com três jornadas disputadas, o Benfica está no último lugar no Grupo G, com três pontos, fruto do triunfo sobre o Lyon, por 2-1, há duas semanas, no Estádio da Luz.

O Leipzig lidera a ‘poule’, com seis pontos, mais dois do que o Zenit, que recebe os alemães, e do que o Lyon.

O Nápoles (Grupo E) é a única equipa que se pode apurar já hoje para os oitavos de final, caso vença o Salzburgo e o Genk não derrote o campeão europeu Liverpool.