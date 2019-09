Benfica procura chegar à liderança na visita ao Moreirense

O Benfica procura hoje chegar à liderança na I Liga de futebol, com a visita ao Moreirense, numa sexta jornada em que o líder Famalicão apenas joga na segunda-feira, e o FC Porto no domingo.

O campeão nacional, que perdeu na terça-feira na estreia na Liga dos Campeões, diante dos alemães do Leipzig (2-1), chega a esta ronda com os mesmos pontos do FC Porto e a um do surpreendente Famalicão, proveniente da II Liga.

Para o jogo de hoje, o treinador Bruno Lage continua a ter algumas baixas, em especial com as lesões de Florentino, Chiquinho, Gabriel ou Carlos Vinicius, devendo voltar à dupla atacante formada por Seferovic e Raul de Tomás.

O Moreirense, que esta época é treinado por Vítor Campelos e ocupa o nono lugar, com sete pontos, venceu os dois únicos jogos que já disputou em casa, com Gil Vicente, por 3-0, e Portimonense, por 1-0.

Também hoje o Belenenses (12.º), que na última jornada conseguiu a primeira vitória na Liga, fora com o Marítimo, após a troca do treinador Silas por Pedro Ribeiro, recebe o Rio Ave (8.º), equipa que perdeu na última jornada, em casa com o Tondela.

Nesta jornada, os ‘candidatos’ FC Porto e Sporting jogam em casa, com os ‘dragões’ a receberem no domingo o Santa Clara (20:30), e os ‘leões’ a colocarem na segunda-feira à prova o líder Famalicão, no Estádio José Alvalade (21:00).

Na sexta-feira, no jogo de abertura da jornada, Paços de Ferreira somou o primeiro triunfo na Liga, ao derrotar em casa o Desportivo das Aves, por 2-1, e cedeu a última posição ao adversário.

Programa e resultados da sexta jornada:

– Sexta-feira, 20 set:

Paços de Ferreira – Desportivo das Aves, 2-1.

– Sábado, 21 set:

Belenenses – Rio Ave, 18:00.

Moreirense – Benfica, 20:30.

– Domingo, 22 set:

Gil Vicente – Boavista, 15:30.

Tondela – Vitória de Guimarães, 18:00.

Vitória de Setúbal – Portimonense, 18:00.

FC Porto – Santa Clara, 20:30.

– Segunda-feira, 23 set:

Sporting de Braga – Marítimo, 19:00.

Sporting – Famalicão, 21:00.