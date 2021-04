Desporto Benfica perde frente ao Gil Vicente Por

O Gil Vicente derrotou o Benfica por 2-1, neste sábado, no Estádio da Luz, em partida a contar para a 27.ª jornada do campeonato português.

Antoine Léautey marcou aos 35 minutos, com um remate forte e colocado, batendo Helton Leite, enquanto que o segundo golo foi apontado já no segundo tempo, aos 81′, por intermédio de Lourency, que foi mais rápido que a defesa encarnada e, na cara do guardião das águias, atirou para o fundo das redes. O Benfica ainda reduziu, aos 87′, com um autogolo de Vítor Carvalho mas foi insuficiente para chegar, pelo menos ao empate.

Com este resultado, o Benfica continua com os 57 pontos que tinha quando entrou para esta 27.ª jornada e vê o Sporting mais longe, depois da vitória dos leões sobre o Farense, enquanto que o FC Porto, que defrontará o Nacional, na Madeira, poderá aumentar a diferença para os encarnados no que ao segundo lugar diz respeito. Já o Gil Vicente, com estes três pontos conquistados na Luz, chega aos 31 pontos e fica tranquilo na classificação.