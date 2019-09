Benfica perde 76-66 na Holanda mas avança na Liga dos Campeões

O Benfica qualificou-se hoje para a segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol, mesmo derrotado por 76-66 em casa dos holandeses do Donar Groningen, na segunda mão da primeira ronda.

Os ‘encarnados’ atuaram na Holanda com a confortável vantagem de 30 pontos conseguida na terça-feira (95-65) na Luz, pelo que o apuramento nunca esteve em causa.

Os pupilos de Carlos Lisboa terminaram o primeiro quarto com oito pontos de desvantagem, 7-15, que traduziam a superioridade dos anfitriões.

O segundo parcial contou com maior equilíbrio, apesar de os holandeses chegarem ao intervalo com a liderança ampliada para 11 pontos (41-30).

No terceiro período os vice-campeões nacionais, mais consistentes a defender e eficazes a atacar, reagiram e ameaçaram passar para a frente, conseguindo aproximar-se até três pontos, com 53-50.

O Groningen acabou por segurar a liderança que no fim se cifrou em 10 pontos, pelo que os portugueses passaram com diferença de 20 pontos.

Toure’ Murry foi o melhor marcador do encontro com 21 pontos, sendo que no Benfica se destacaram ainda Betinho, com 15, e Micha Downs, com 12.

Na segunda eliminatória preliminar, as ‘águias’ vão encontrar os montenegrinos do Mornar, disputando a primeira mão em casa, no dia 26 de setembro, e a segunda nos Balcãs, volvidos três dias.

Os oito vencedores da segunda ronda qualificam-se para a fase de grupos.