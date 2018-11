Benfica “Benfica? O bom filho à casa torna”, diz Jesus Por

Em entrevista ao jornal A Bola, Jorge Jesus aborda o propalado interesse do Benfica. O técnico diz, a rir, que “o bom filho à casa torna” e reconhece que os encarnados permitiram que fosse conhecido no mundo. Lembra, no entanto, que o Benfica “tem um excelente treinador” e que é preciso “respeitá-lo”.

Jorge Jesus não precisou de muito tempo para deixar os adeptos do Al-Hilal rendidos. Vitórias, vitórias e vitórias colocaram o técnico português nos píncaros.

Mas é em Portugal que Jesus pensa e já definiu o regresso como objetivo de carreira, num adeus anunciado à Arábia Saudita, muito em breve.

E em Portugal, o Benfica treme. Nas bancadas da Luz agitam-se lenços de despedida a Rui Vitória. Luís Filipe Vieira resiste, perante notícias que colocam Jesus nas cogitações do presidente encarnado.

Não há desmentidos. E entretanto, Jesus fala, abertamente, nesse cenário.

Hoje, novamente.

Em entrevista ao jornal A Bola, o treinador usa um ditado que dispensaria palavras. Mas essas palavras que se dispensariam são usadas, para mostrar respeito por Rui Vitória.

“O bom filho à casa torna”, lembra, para rebater outro ‘ditado’, segundo o qual “não se deve voltar a um local onde se foi feliz”.

Jorge Jesus riu a proferir esta frase. Mais a sério, lembrou que “o Benfica tem treinador” e há que “respeitar o treinador do Benfica”.

Nesta entrevista ao jornal A Bola, garante que nunca Luís Filipe Vieira ou qualquer dirigente encarnado o contactou. “Nunca!”, exclama.

E salienta que “a amizade muito forte com gente do Benfica, principalmente com o presidente” não é suficiente “para pensarmos que só por esse motivo” vai “regressar ao Benfica”.