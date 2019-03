Benfica na final da Taça de voleibol, após vencer Académica São Mamede

O Benfica, detentor do troféu, apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal de voleibol, que irá disputar domingo com o Fonte Bastardo, ao vencer por 3-0 a Académica de São Mamede, no Multiusos de Sines, em Setúbal.

O recordista de triunfos na Taça de Portugal, com 17 troféus, marca presença pela 25.ª vez na final, após vencer a Académica de São Mamede pelos parciais de 25-13, 25-19 e 25-17, e reedita com o Fonte Bastardo a decisão de 2015/16, que terminou favorável aos ‘encarnados’ (3-1).

A jovem formação da Académica de São Mamede deu boa réplica ao Benfica, principalmente no segundo parcial, mas foi incapaz de repetir a presença na final da Taça de Portugal de 1984/85, que perdeu para o Sporting de Espinho, por 3-1.

O Benfica encontra na final da Taça de Portugal, a disputar pelas 15:00 de domingo, no Multiusos de Sines, em Setúbal, a formação açoriana do Fonte Bastardo, que afastou o campeão nacional Sporting, por 3-1, sendo que ‘águias’ e açorianos também se vão encontrar nas meias-finais do campeonato nacional.