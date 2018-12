Benfica Benfica goleia Feirense com quatro golos na segunda parte Por

O Benfica goleou hoje o Feirense por 4-0, com quatro golos marcados na segunda parte do jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, após o voto de confiança do presidente Luís Filipe Vieira no treinador Rui Vitória.

O brasileiro Jonas, aos 49 minutos, um golo na própria baliza de Bruno Nascimento, aos 57, Rafa, aos 68, e Seferovic, aos 89, marcaram os golos do Benfica, após uma semana em que foi equacionada a permanência de Rui Vitória, na sequência da goleada sofrida terreno do Bayern Munique (5-1).

Os ‘encarnados’ somaram a segunda vitória consecutiva na prova e subiram provisoriamente ao segundo lugar, com 23 pontos, menos um do que o líder e campeão FC Porto, que visita o Boavista no domingo, mas podem, ainda hoje, ser ultrapassados pelo Sporting de Braga, quarto com 21, caso vença na receção ao Moreirense.

O Feirense, que soma nove jogos sem vencer no campeonato, caiu para o 16.º lugar com os mesmos nove pontos de Tondela, Boavista e Nacional.