Benfica Benfica goleado no adeus à Champions

O Benfica confirmou o ‘Auf Wiedersehen’ (tradução do alemão para adeus) à Liga dos Campeões, nesta terça-feira, depois de nova derrota por 5-1. Onde o Benfica nunca ganhou, voltou a não o fazer.

A tarefa era complicada e mais difícil ficou quando, aos 12 minutos, Robben adiantou o conjunto da Baviera, depois de escapar a vários jogadores do Benfica e marcar um golo com um remate colocado.

O hexacampeão germânico ampliou à vantagem, à passagem da meia hora, outra vez por Robben numa jogada rápida do ataque alemão.

Ainda antes do intervalo, Vlachodimos voou para evitar o terceiro golo com uma defesa sensacional, aos 36 minutos, mas já não conseguiu evitar o remate certeiro de Robert Lewandowski, no minuto seguinte, deixando o conjunto alemão a vencer por 3-0 na primeira parte.

No regresso dos balneários, Gedson Fernandes ainda reduziu para os encarnados, depois de uma jogada de entendimento com Jonas, aos 46 minutos, mas o Bayern voltaria a recolocar a vantagem por intermédio de Lewandowski.

Ribéry, aos 76′, combinou com Alaba pelo corredor de André Almeida e acabou por marcar o quinto golo a Vlachodimos.

Apesar da derrota, o Benfica garantiu o apuramento para a Liga Europa, que começará a disputar em 2019, após a pausa das competições europeias.

No entanto, os encarnados ainda têm um jogo para disputar nesta edição da Liga dos Campeões, na receção ao AEK de Atenas, que está matematicamente afastado das competições europeias.

Na classificação, em que falta só determinar quem será o primeiro classificado, os bávaros lideram, com 13 pontos, contra 11 do Ajax, quatro do Benfica e nenhum do AEK Atenas.