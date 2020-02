Desporto Benfica, FC Porto, Famalicão e Académico de Viseu jogam ‘meias’ da Taça Por

Os Benfica e FC Porto procuram hoje ficar mais perto da final da Taça de Portugal de futebol frente aos surpreendentes Famalicão e Académico de Viseu, respetivamente, na primeira mão das meias-finais.

Os ‘encarnados’, que são recordistas da prova com 26 troféus, vão tentar tirar partido do ‘fator casa’ para se adiantarem na eliminatória, no arranque de um mês de fevereiro ‘frenético’, que ainda inclui a eliminatória da Liga Europa, com o Shakhtar Donetsk, e clássico com o FC Porto, para a I Liga.

Sem qualquer final da Taça de Portugal no historial, o Famalicão está pela segunda vez nesta fase da competição, 75 anos depois de ter sido eliminado pelo Sporting, na temporada 1945/46.

O encontro está agendado para as 19:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Pouco depois, às 20:45, o FC Porto, vencedor da competição em 16 ocasiões e finalista da edição anterior, visita o terreno do Académico de Viseu, único representante dos escalões inferiores (II Liga), que está pela primeira vez nesta fase.