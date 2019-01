Benfica Benfica espera que detenção de presumível hacker seja um passo para a verdade Por

A SAD do Benfica disse hoje esperar que a detenção do alegado responsável pelo acesso ilegítimo ao correio eletrónico do clube seja um passo para chegar à verdade e às motivações do ataque.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD estará, como sempre esteve, à disposição das autoridades e espera que este seja um passo importante para que se chegue à verdade e às motivações que possam ter estado por trás de um crime que tantos danos causou e continua a causar ao Sport Lisboa e Benfica”, lê-se num comunicado.

A Polícia Judiciária anunciou hoje ter sido detido um cidadão português, de 30 anos, com fonte policial a dizer à agência Lusa que se trata de Rui Pinto, suspeito pelo acesso ilícito ao correio eletrónico dos ‘encarnados’.

“O Sport Lisboa e Benfica respeita e seguirá atentamente o desenvolvimento do processo. Reitera que dará todo o seu contributo – na medida em que este lhe for solicitado – para que se descubra a verdade”, referem as ‘águias’.

De acordo com a PJ, “em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo”.