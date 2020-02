Desporto Benfica confirma contratação de figurantes para a gala Por

O Benfica emitiu um comunicado a justificar a contratação de figurantes para a Gala Cosme Damião, depois dos anúncios terem começado a viralizar nas redes sociais.

Nas últimas horas, as imagens do anúncio publicado por uma empresa de trabalho temporário, a pedir “figurantes” para a gala do “clube de futebol português com maior número de sócios”, geraram alguma controvérsia, em especial entre os adeptos do Benfica.

A empresa em causa retirou entretanto o anúncio.

Para evitar qualquer polémica, o clube resolveu esclarecer publicamente a situação, lembrando a “dimensão” do evento, marcado para o dia 4 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa.

“A exemplo do que acontece em todos os eventos desta dimensão, exige a contratação de serviços que vão do reforço da equipa de organização nas funções de receção, hospedeiras, parking e zonas técnicas de produção, e também dos denominados “figurantes” de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado”, explicou o Benfica.

O anúncio pedia candidatos com “formação ao nível do 12.º ano”, “disponibilidade imediata” e “excelente apresentação”, sem nunca referir o nome do Benfica.