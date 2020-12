Desporto Benfica empata em Liège e termina no segundo lugar do grupo Por

O Benfica fechou esta quinta-feira a fase de grupos da Liga Europa com um empate na Bélgica, 2-2, diante do Standard Liège.

Jorge Jesus promoveu algumas mudanças no onze inicial, essencialmente na defesa, mas viu os belgas adiantarem no marcador as 12 minutos, por Raskin.

Everton empatou pouco depois (16’), enquanto Tapsoba voltou a dar vantagem ao Standard já na segunda parte, aos 60 minutos.

Pizzi, que havia entrado em campo minutos antes, fechou o resultado aos 67’, na marcação de uma grande penalidade.

O Benfica encerra assim o grupo D no segundo lugar, com 12 pontos, menos dois do que o Rangers, que venceu esta quinta-feira o Lech Poznan, por 2-0.