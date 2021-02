Desporto Benfica empata com Vitória de Guimarães Por

O Benfica empatou hoje, sem golos, com o Vitória de Guimarães, em jogo da 17.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio D. Afonso Henriques.

Os encarnados, que vinham de uma derrota no dérbi com o Sporting, em Alvalade, perderam assim mais dois pontos para os leões, que hoje bateram o Marítimo.

O Benfica encontra-se no quarto lugar, a dois pontos do SC Braga, cinco do FC Porto e a 11 do líder Sporting.