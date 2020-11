Desporto Benfica empata com Rangers para a Liga Europa Por

O Benfica empatou 3-3 com o Rangers, esta tarde, no Estádio da Luz, em jogo para a terceira jornada do grupo D da Liga Europa.

As águias entraram na partida a ganhar, com Goldson a marcar um autogolo logo no primeiro minuto.

Aos 18 minutos, Otamendi foi expulso, com vermelho direto. O Rangers aproveitou para dar a volta ao marcador, com um autogolo de Diogo Gonçalves (aos 24) e por Glen Kamara (26 minutos).

Os escoceses dilataram a vantagem aos 51, por Alfredo Morelos, com Rafa a reduzir aos 77.

No primeiro minuto dos descontos, Darwin estabeleceu o 3-3 final.

Com o empate, Benfica e Rangers continuam a partilhar a liderança do grupo, com sete pontos. O Lech Poznan é terceiro, com três pontos, depois de ter derrotado hoje o Standard Liège (3-1), que ainda não pontuou.