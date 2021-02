Desporto Benfica empata com Moreirense e falha aproximação ao FC Porto Por

O Benfica empatou esta noite em casa do Moreirense, a um golo, em jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Seferovic abriu o marcador para as águias, aos 25 minutos, com Yan Matheys a estabelecer a igualdade, aos 41, na marcação de uma grande penalidade.

Com o empate, o Benfica falhou a aproximação ao FC Porto, que ontem empatou com o Boavista, e deixou o SC Braga isolar-se no terceiro lugar, depois dos minhotos terem triunfado esta tarde em casa do Santa Clara.