Desporto Benfica e FC Porto empatam na Luz e deixam Sporting a um ponto do título Por

Benfica e FC Porto empataram esta tarde, a um golo, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga.

Everton, aos 23 minutos, abriu a contagem para as águias, com Uribe a marcar para os dragões, aos 75, repondo a igualdade.

O resultado deixa o Sporting a precisar de apenas um ponto, quando há nove em disputa, para se sagrar campeão nacional. Os leões lideram com 79 pontos, seguidos pelo FC Porto, com 71, com o Benfica a ocupar o terceiro lugar, com 67 pontos.