Benfica desperdiça vantagem de dois golos e empata na Luz com Belenenses

O Benfica desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e empatou 2-2 com o Belenenses, no jogo que encerrou a 25.ª jornada da I Liga, mantendo a liderança, mas agora em igualdade com o FC Porto.

Golos no espaço de oito minutos, por Jonas (55) e Samaris (63), pareciam ter encaminhado o Benfica para um triunfo tranquilo, mas dois erros em dois minutos, primeiro do guarda-redes Vlachodimos e depois do central Ruben Dias, permitiram aos ‘azuis’ chegar à igualdade através de Diogo Viana (68) e de Kikas (70), respetivamente.

Com esta igualdade, o Benfica fecha a ronda no comando com 60 pontos, os mesmos que o FC Porto, segundo, enquanto o Belenenses é sétimo com 37.