Desporto Benfica derrota Standard Liège com Pizzi a bisar Por

O Benfica derrotou esta noite o Standard Liège, por 3-0, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa, realizado no Estádio da Luz.

Pizzi, de penálti, abriu a contagem, aos 49, com Waldschmidt a ampliar a vantagem aos 66, também de penálti, e Pizzi a bisar, aos 76 minutos.

Com a vitória, o Benfica continua a liderar o grupo D, com seis pontos, a par do Rangers, que no outro jogo derrotou o Lech Poznan (1-0).