Desporto Benfica derrota Portimonense por 2-1 Por

O Benfica derrotou o Portimonense por 2-1, esta tarde, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio da Luz.

Darwin abriu o marcador, aos 13 minutos, com Rafa Silva a alargar a vantagem encarnada aos 23.

Já nos descontos, Beto fez o golo de honra da formação algarvia.

Com a vitória, o Benfica voltou a aproximar-se do Sporting, que no domingo tinha ganho ao Belenenses SAD, e descolou do SC Braga, que ontem venceu em casa do Boavista.

As águias isolaram-se no segundo lugar, dois pontos atrás dos leões e com três de vantagem sobre os minhotos e cinco sobre o FC Porto, que vai entrar em campo esta noite.