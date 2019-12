Benfica defende liderança na deslocação ao Bessa

O Benfica visita hoje o Boavista, na abertura da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, procurando manter a liderança numa ronda em que o FC Porto visita o Belenenses SAD.

Três dias após o empate na Covilhã (1-1), que quase hipotecou o apuramento para a ‘final four’ da Taça da Liga, as ‘águias’ visitam o Boavista, quinto colocado, num campo em que venceram 24 vezes, perderam 12 e empataram 20, em jogos para o campeonato.

Os ‘axadrezados’ só perderam um de seis jogos em casa, perante o FC Porto (0-1), enquanto o Benfica venceu os cinco encontros realizados fora (11-2 em golos) e todos os 14 na ‘era’ Bruno Lage, numa série iniciada na 17.ª jornada da edição 2018/19.

Este encontro surge quatro dias antes da receção ao Zenit, da sexta e última jornada da Liga dos Campeões, em que o Benfica está obrigado a ganhar a poder garantir o terceiro lugar do Grupo G e a presença na Liga Europa.

Para o encontro do Bessa, o treinador Bruno Lage já pode contar com Gabriel, após castigo, e Seferovic, recuperado de lesão, ao contrário de Rafa e André Almeida.

Já o Boavista, de Lito Vidigal, não terá Mateus, lesionado, Ackah, castigado, e Heriberto, por estar emprestado pelo Benfica.

A dois pontos do líder Benfica, o FC Porto, que não perde desde a primeira jornada, também terá, em teoria, uma deslocação difícil no domingo, a casa do Belenenses SAD, 12.º classificado.

Programa da 13.ª jornada:

– Sexta-feira, 06 dez:

Boavista – Benfica, 20:30

– Sábado, 07 dez:

Marítimo – Santa Clara, 15:00

Famalicão – Tondela, 18:00

Desportivo das Aves – Sporting de Braga, 20:30

– Domingo, 08 dez:

Vitória de Guimarães – Portimonense, 15:00

Paços de Ferreira – Vitória de Setúbal, 15:00

Sporting – Moreirense, 17:30

Belenenses – FC Porto, 20:00

– Segunda-feira, 09 dez:

Rio Ave – Gil Vicente, 20:15