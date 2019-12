Benfica defende liderança com difícil deslocação ao Bessa

O Benfica defende na sexta-feira a liderança na I Liga portuguesa de futebol, numa habitualmente difícil deslocação ao terreno do Boavista, da 13.ª jornada, em que o FC Porto visita o Belenenses SAD.

Três dias depois do empate em casa do Sporting da Covilhã (1-1), para a Taça da Liga, e antes da decisiva receção de terça-feira ao Zenit, na Liga dos Campeões, os ‘encarnados’ jogam em casa dos ‘axadrezados’ (quintos classificados), onde venceram 24 vezes, perderam 12 e empataram 20 em jogos para o campeonato.

Já com o médio Gabriel disponível, depois de ter cumprido um jogo de suspensão, o treinador Bruno Lage não pode contar com Rafa e André Almeida, lesionados, para um encontro em que o Benfica tentará a 10.ª vitória consecutiva para a I Liga.

A dois pontos do líder Benfica, o FC Porto, que não perde desde a primeira jornada, também terá, em teoria, uma deslocação difícil no domingo, a casa do Belenenses SAD, 12.º classificado.

Com Aboubakar novamente lesionado e Romário Baró ainda a recuperar, o FC Porto visita o Estádio do Jamor, onde, na época passada, precisou de um golo aos 90+6 minutos, de grande penalidade, para vencer por 3-2.

O encontro frente aos ‘azuis’ acontece três dias depois da visita de hoje ao Casa Pia, para a Taça da Liga, e antes da receção de quinta-feira ao Feyenoord, decisiva para a continuidade na Liga Europa.

Após a derrota com o Gil Vicente (3-1), para a Liga, e a vitória (2-0) frente ao mesmo adversário, para a Taça da Liga, o Sporting, na quarta posição, já a 13 pontos do Benfica, regressa a Alvalade para receber o Moreirense, 11.º posicionado, a apenas seis pontos dos ‘leões’.

Em Alvalade, para a I Liga, o Sporting nunca perdeu com os ‘cónegos’, somando oito triunfos e apenas um empate, em 2014/15, apresentando-se para este encontro na máxima força.

O surpreendente Famalicão, que se mantém na terceira posição, procura regressar aos triunfos após três jogos sem vencer, o último dos quais em casa do Portimonense (2-1), na última jornada, naquela que foi apenas a segunda derrota na prova.

O Tondela, 10.º classificado e que vem de duas derrotas consecutivas, visita Vila Nova de Famalicão no sábado.

Na luta por um lugar europeu, o Sporting de Braga, sexto posicionado, em igualdade com o Boavista, visita no sábado o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, que soma 10 derrotas consecutivas no campeonato.

A um ponto de bracarenses e boavisteiros, o Vitória de Guimarães (sétimo), sem vencer há três jogos, recebe no domingo o Portimonense (15.º), que está na melhor fase da temporada, com três jogos sem derrotas.

No fecho da ronda, o Gil Vicente, oitavo classificado e moralizado pelo triunfo sobre o Sporting, visita o Rio Ave (nono) na segunda-feira.

No sábado, o Marítimo (16.º), que não vence há cinco jogos, recebe o Santa Clara (13.º), enquanto, no domingo, o Paços de Ferreira, 17.º classificado e primeira equipa abaixo da ‘linha de água’, joga em casa com o Vitória de Setúbal.

Programa da 13.ª jornada:

– Sexta-feira, 06 dez:

Boavista – Benfica, 20:30

– Sábado, 07 dez:

Marítimo – Santa Clara, 15:00

Famalicão – Tondela, 18:00

Desportivo das Aves – Sporting de Braga, 20:30

– Domingo, 08 dez:

Vitória de Guimarães – Portimonense, 15:00

Paços de Ferreira – Vitória de Setúbal, 15:00

Sporting – Moreirense, 17:30

Belenenses – FC Porto, 20:00

– Segunda-feira, 09 dez:

Rio Ave – Gil Vicente, 20:15