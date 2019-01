Desporto Benfica confirma que Rui Vitória já não é treinador Por

É oficial. Rui Vitória já não é treinador do Benfica. A informação foi avançada pelo clube da Luz em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, pode ler-se no documento.

A derrota frente ao Portimonense, na quarta-feira, foi a gota de água para o treinador ribatejano dos encarnados.

Veja o comunicado oficial.